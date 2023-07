Improwizowane drony kadyrowców. Atakują nimi czołgi Leopard 2

Jednakże brak nagrania pokazującego efekt uderzeń nie pozwala stwierdzić czy trafione bwp i czołgi zostały zniszczone lub uszkodzone. W drugim przypadku tak samo jak już wcześniej miało to miejsce, raczej zostaną odholowane i naprawione .

Improwizowane drony wyposażone w bomblety z amunicji kasetowej czy granaty z granatników RPG-7 już wielokrotnie wykazały swoją skuteczność w rękach Ukraińców i nie ma co się dziwić, że po to samo narzędzie sięgają Rosjanie lub walczący z razem z nimi kadyrowcy.

Tego typu drony są bardzo małe i trudne do wykrycia, ponieważ dla typowych radarów systemów przeciwlotniczych mają sygnaturę radiolokacyjną zbliżoną do ptaków. Podobnie jest z ich sygnaturą termiczną i tylko najnowsze systemy są w stanie je wykryć i naprowadzać uzbrojenie.

Pomogłoby dodanie do każdej grupy szturmowej systemu pokroju np. zaprezentowanego przez Turcję GÜRZ-a, ale ten z kolei byłby priorytetowym celem dla artylerii. Inną opcją jest wyposażenie każdego pojazdu w system obrony aktywnej typu Trophy, który zestrzeliwałby wykryte cele na końcowym odcinku lotu. To jest jednak niemożliwe do zrealizowania i dopiero w ostatnich latach niektórzy użytkownicy czołgów M1 Abrams bądź Leopard 2 taki system wdrożyli lub się nad tym zastanawiają.