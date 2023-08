Rosyjski BMP-3 bez szans. Wiara w "pancerne" drewno nie pomogła

Jednakże osiągnięty efekt tego procederu bardzo odbiegał od założeń, ponieważ nawet jeśli drewno zapewniało osłonę przed pociskami (wszystko zależy od gatunku i jego grubości) to znacząco utrudniało przepływ powietrza do chłodnicy.

To skutkowało się przegrzewaniem silników, a dodatkowa masa powodowała ograniczenie mobilności pojazdów. Ponadto udokumentowano też przypadki obkładania drewnem cystern , co miało je upodobnić do ciężarówek przewożących drewno.

Z kolei poniżej widzimy opuszczonego rosyjskiego BMP-3, którego boki są wzmocnione belami drewna. Te jednak nie uratowały go przed zniszczeniem przez coś, co wygląda jak pocisk moździerzowy kal. 60 mm lub granat z granatnika kal. 40 mm lub 30 mm zrzucony z drona. Ten uderzył centralnie w strop wieży, omijając dodatkowe bele drewna.

Jedynym przypadkiem, gdzie drewno ma szansę zadziałać to głowica kumulacyjna, która dzięki takiemu balowi może się zdetonować np. 30 cm od właściwego pancerza, więc jeśli głowica ma penetrację np. 20 cm, to jest możliwe to, że strumień kumulacyjny nie dotrze do właściwego pancerza pojazdu. Jednakże trzeba tutaj brać pod uwagę dodatkowy ciężar, który negatywnie wpływa na jego mobilność.