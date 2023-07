Duma Putina za 4,5 mln dolarów poszła z dymem. Sprawcą był Bonus

Rosjanie mieli wedle szacunków oskoło setkę czołgów T-90M będących szczytem ewolucji rodziny T-72. Czołgi T-90M zostały wprowadzone do służby w 2021 roku i są drugim po T-80BWM najlepiej opancerzonym czołgiem Rosjan. Dotychczas Ci utracili przynajmniej 23 egzemplarze (utrwalone na zdjęciach lub nagraniach), z czego niektóre są wykorzystywane przez Ukraińców .

Wygląda jednak, że skutecznym batem na te maszyny jest inteligentna przeciwpancerna amunicja artyleryjska Bonus lub SMArt 155 . Na poniższym nagraniu widzimy skuteczne wyeliminowanie czołgu T-90M przez pierwszą z nich, na co wskazuje brak spadochronów spowalniających opadanie subamunicji (te są obecne w drugim rozwiązaniu). Na nagraniu dobrze widać też uwolnienie pary podpocisków.

Efektem tej współpracy jest pocisk artyleryjski z gazogeneratorem wewnątrz, którego umieszczono parę inteligentnych podpocisków z głowicą EFP (Explosively Formed Projectile) i sensorami w podczerwieni i lidarem przeszukującymi obszar o powierzchni do 32 tys. metrów kwadratowych. Po wykryciu celów, których charakterystyka odpowiada czołgom lub innym pojazdom opancerzonym podpociski są na nie naprowadzane i detonują się nad nimi. Z kolei w przypadku nieznalezienia celu te mają dokonać autodestrukcji po rozładowaniu się baterii.

Warto zaznaczyć, ze detonacja głowicy EFP formuje kinetyczny penetrator poruszający się z prędkością ponad 2000 m/s zdolny bez problemu bez problemu poradzić sobie z pancerzem prętowym bądź pancerzem reaktywnym , z czym miałaby problem pojedyncza głowica kumulacyjna. Producent chwalił się, że głowica EFP podpocisku w Bonusie może przebić się przez 140 mm stali pancernej, co jest wystarczającą wartością w przypadku ataku od góry.

W efekcie otrzymano pocisk zdolny do wyeliminowania jakiegokolwiek radzieckiego, a teraz rosyjskiego sprzętu pancernego z odległości do 27 km w przypadku systemów artyleryjskich kal. 155 mm z 39-calową lufą takich jak FH-70, TRF1 czy M109 lub 35 km dla systemów z armatą o długości 52 kalibrów, do których możemy zaliczyć: CAESAR-a, polskiego Kraba czy niemieckiego PzH 2000.