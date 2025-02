Strategiczna klęska Rosji. Żaden z celów wojny nie został osiągnięty

Szybkie przejęcie kontroli nad Ukrainą miało zapewnić wyeliminowanie jej dotychczasowych władz i opanowanie najważniejszych obiektów w stolicy, co powierzono jednostkom powietrznodesantowym (WDW) .

To, co sprawdziło się w przypadku afgańskiej operacji Sztorm-333 , zakończonej efektownym atakiem na pałac prezydencki w Kabulu i zamordowaniem prezydenta Hafizullaha Amina, całkowicie zawiodło w Ukrainie .

Warto jednak zauważyć, że — prowadzone zgodnie z planem operacji - rajdy rosyjskich jednostek okazały się skuteczne . Rosyjskie kolumny od północy i wschodu zbliżyły się do Kijowa, na południu w ciągu kilkudziesięciu godzin wojska wydostały się z Krymu, przekroczyły Dniepr i podeszły pod Chersoń, aż na północy zagroziły Charkowowi.

Rosyjski problem polegał na tym, że działania wzorowane na operacji Sztorm-333, a także amerykańskiej doktrynie "szok i przerażenie" (shock and awe) w Ukrainie nie odniosły rezultatu.

Nikt nie czekał na Rosjan z kwiatami także w samym Kijowie. Intensywnie reformowana we wcześniejszych latach ukraińska armia nie załamała się i zaczęła stawiać najeźdźcy zdecydowany opór. Symbolem czasowo jednoczącym Ukraińców ponad politycznymi podziałami stał się wówczas sam prezydent Wołodymyr Zełenski, który w drugiej dobie wojny oferowaną przez Amerykanów propozycję ewakuacji odrzucił słowami " potrzebuję amunicji, a nie podwózki ".

Armia Ukrainy: od pospolitego ruszenia do 22. siły zbrojnej świata

Planowana przez Kreml wojna błyskawiczna szybko zmieniła się w wojnę pozycyjną, a poza nielicznymi epizodami - jak efektowna ofensywa Ukrainy w rejonie Charkowa czy zmuszenie Rosjan do opuszczenia Chersonia - prowadzone na większą skalę działania manewrowe niemal zamarły.

Dotyczy to artylerii, gdzie rosyjski standard w postaci kalibru 152 i 122 mm jest stopniowo wypierany przez zachodni 155 i 105 mm. Do Ukrainy docierają też czołgi uzbrojone w armaty 120 i 105 mm (zamiast "wschodnich" kalibrów 125, 115 czy 100 mm), a obok różnych wersji kałasznikowa strzelających amunicją 7,62 × 39 i 5,45 × 39 mm, coraz liczniej występuje broń strzelająca natowską amunicją kalibru 7,62 × 51 i 5,56 × 45 mm, w tym polskie karabinki Grot .

Skalę zmian jasno pokazują liczby - jak wynika z danych udostępnianych przez Jamestown Foundation, od 2021 roku rosyjski eksport uzbrojenia zmalał o 92 proc. , wartość eksportowanej broni spadła z ponad 14 mld do 1 mld dolarów, a globalny rynek odbiorców skurczył się z 31 państw w roku 2019 do kilkunastu w 2024 roku.

Jednocześnie Moskwa wyczerpuje swoje zapasy. Choć rosyjski przemysł produkuje broń w zaskakująco dużych ilościach, mimo przestawienia gospodarki na tryb wojenny produkcja nie pokrywa ponoszonych strat. Prowadzi to do zużywania broni i amunicji, którą przez dziesięciolecia zapełniano magazyny mobilizacyjne, a także do uzależnienia Rosji od woli zagranicznych sojuszników, jak Iran czy Korea Północna.