Nowe czołgi dla rosyjskiej armii. Produkcja znacznie mniejsza od strat

Mniej niż 300 nowych czołgów to tylko część dostaw – obok wytwarzania nowych, Rosjanie wciąż przywracają do służby sprzęt z magazynów długotrwałego składowania, niekiedy zmagazynowany jeszcze w czasach ZSRR. To – jak wydawało się przed laty – niemal niewyczerpane źródło sprzętu zaczyna jednak wysychać, co widać w statystykach strat ponoszonych w Ukrainie.