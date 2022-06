Zachodnia artyleria w Ukrainie. Broń, od której zależą losy wojny

Choć różnica powszechnie stosowanych kalibrów jest bardzo niewielka, nowoczesna zachodnia artyleria dominuje nad rosyjską zasięgiem. Rosyjska 155 mm haubica 2S3 Akacja może prowadzić ogień na dystansie ok. 18,5 km. Nowocześniejsza haubica 2S19 Msta-S, o tym samym kalibrze, ma zasięg ognia 24 km.

Sprzęt zachodni może ostrzeliwać cele na dystansach ok. 5-10 km większych. Podane odległości dotyczą standardowej amunicji – ta z gazogeneratorem ma zasięg 20-30 proc. większy, a pociski z dodatkowym napędem mają zasięg nawet 60-70 km, jednak nie są powszechnie stosowane).

Przewaga zachodniej artylerii to w znacznej mierze zasługa dłuższych luf. Obecnym standardem (Krab, PzH2000, CAESAR, Zuzana 2) są te o długości 52 kalibrów, gdzie np. rosyjska 2S19 Msta-S ma lufę o długości 40 kalibrów.

Źródło zdjęć: © Lic. CC BY 2.0, Quistnix, Wikimedia Commons

Choć długość intuicyjnie podajemy w centymetrach i metrach, jednak w przypadku artylerii jednostką jest kaliber, czyli średnica przewodu lufy. W praktyce oznacza to, że Krab czy PzH2000, strzelające pociskami kalibru 155 mm, mają lufy o bardzo podobnej długości – mniej więcej 8 metrów (155 mm × 52).

Dostawy artylerii 155 mm częściowo rozwiązują ten problem, pozwalając na dostarczanie Ukrainie wraz z bronią niezbędnej amunicji, powszechnej w krajach NATO. Jakie systemy artyleryjskie zostały do tej pory wysłane do Ukrainy?

Wśród sprzętu przekazanego przez Polskę Ukrainie znalazło się 18 armatohaubic Krab (Ukraina dodatkowo kupiła 54 kolejne). Polski sprzęt to połączenie brytyjskiego systemu wieżowego AS90 (kaliber 155 mm, długość lufy 52 kalibry) z koreańskim podwoziem z haubicy K9 Thunder.

Ukraina otrzymała dodatkowo 12 armatohaubic Panzerhaubitze 2000 (7 niemieckich i 5 holenderskich). Opracowana w Niemczech PzH2000 jest bardzo wysoko oceniana – zdaniem ekspertów to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza broń tego typu na świecie.

Panzerhaubitze 2000 może – podobnie jak polski Krab – oddać 3 pierwsze strzały w ciągu 10 sekund, ale ogień ciągły, w porównaniu z Krabem, może być znacznie bardziej intensywny – można prowadzić go z szybkostrzelnością 10 pocisków na minutę.

Ważną cechą PzH2000 jest możliwość prowadzenia ognia w trybie MRSI, kiedy to nawet 5 pocisków wystrzelonych z jednej lufy uderza w cel w tym samym czasie.

Francuska armia ma nieco inne priorytety, niż Polacy czy Niemcy, czego przykładem jest haubica CAESAR. W porównaniu z Krabem czy PzH2000 francuski CAESAR prezentuje się znacznie mniej okazale – to armata umieszczona na ciężarówce, jednak projektanci tego sprzętu zdołali zapewnić 5-osobowej obsłudze stosunkowo wysoki poziom ochrony.

Haubice M109 na kilkadziesiąt lat zdominowały natowską artylerię samobieżną. Choć jest to sprzęt produkowany od lat 60., dzięki stałym modernizacjom, najnowsze wersje – jak M109A6 Paladin i M109A7 - oferują możliwości porównywalne z bronią opracowaną współcześnie (co dodatkowo zwiększy planowane dodanie automatu ładowania).

Do Ukrainy dotarły jednak haubice w wersji znacznie starszej – co najmniej 22 egzemplarze M109A3, przekazane przez Norwegię. Ich lufy mają długość 39 kalibrów, przez co zasięg ognia wynosi około 18 km.