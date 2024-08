Polskie karabinki w podboju Rosji. Ukraińscy specjalsi pozują z Grotami

Ukraińcy już całkowicie zajęli ważne miasto Sudża w związku z czym do sieci zaczęły trafiać zdjęcia lub nagrania przedstawiające stan miasta bądź żołnierzy pozujących na tle zdobyczy wojennych. Poniżej można zobaczyć zdjęcia żołnierzy z jednostki specjalnej, z których część jest wyposażona w karabinki Grot C16 FB-A1 otrzymane z Polski.

Karabinek Grot wcześniej znany jako MSBS to modułowa konstrukcja zaprojektowana przez zlokalizowaną w Radomiu Fabrykę Broni "Łucznik" jako następcą karabinków Beryl, będących w praktyce ewolucją broni systemu AK przystosowaną do natowskiego naboju 5,56x45 mm NATO.

Karabinki Grot oficjalnie trafiły do uzbrojenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 30 listopada 2017 roku, a później do jednostek operacyjnych Wojska Polskiego. Była to seria wdrożeniowa CF16 FB-A0, która szybko została zastąpiona przez wersję CF16 FB-A1 różniącą się drobnymi detalami.