Rosja wciąż groźna na Bałtyku. Konieczne militarne wzmocnienie NATO

Teoretycznie najsilniejsza marynarka wojenna Niemiec ma do dyspozycji sześć okrętów podwodnych typu 212A , pięć korwet i aż 11 fregat. Warto jednak pamiętać, że największe i najnowocześniejsze niemieckie okręty – cztery fregaty typu Baden-Württemberg – zostały zaprojektowane z myślą o konfliktach asymetrycznych i działaniach ekspedycyjnych. Co więcej, Niemcy muszą dzielić swoją flotę pomiędzy dwa akweny – Bałtyk i Morze Północne.

Marynarka wojenna Polski to obecnie dwie stare fregaty typu Oliver Hazard Perry, jeden okręt podwodny ORP "Orzeł" i "korweta patrolowa" ORP "Ślązak" , czyli okręt, który po 18 latach budowy okazał się jednostką niedozbrojoną i praktycznie niezdolną do walki (co jednak – według zapewnienie MON-u – ma się zmienić).

W praktyce oznacza to, że leżące nad Bałtykiem kraje NATO – poza Niemcami i w bardzo ograniczonym zakresie Polską – nie dysponują np. zdolnością do stałego, niezależnego od pogody, kontrolowania Bałtyku. Nie mają także zdolności do skutecznego wykrywania i ewentualnego zwalczania rosyjskich okrętów podwodnych, bo bazujące na lądzie samoloty czy śmigłowce nie są w stanie w pełni zastąpić dużego, zdolnego do działania w każdych warunkach atmosferycznych okrętu.