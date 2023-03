"Szok i przerażenie". Rosjanie chcieli skopiować amerykańską doktrynę z Iraku

1700 uderzeń lotniczych, z czego ponad 500 wykonanych przy pomocy pocisków samosterujących. To bilans "Szoku i przerażenia", czyli wstępu do amerykańskiego ataku na Irak w 2003 roku, prowadzonego jako operacja "Iracka Wolność". Wystarczyło kilkadziesiąt godzin, aby iracka obrona, a także struktury państwa, zostały w znacznej części rozbite.

Źródło zdjęć: © Defense.gov | Staff Sgt. DERRICK C. GOODE

Operację "Szok i przerażenie" próbowała powtórzyć Rosja 24 lutego 2022 roku. Choć teza może zabrzmieć kontrowersyjnie, to pierwszych kilkadziesiąt godzin ataku na Ukrainę stanowi niemal lustrzane odbicie tego, co zrobili Amerykanie w Iraku.

Choć samoloty są nieustannie modernizowane, to USA dysponują – mniej więcej – tymi samymi maszynami, które służyły 20 lat temu, a średni wiek amerykańskiego samolotu bojowego to obecnie 29 lat (co i tak oznacza poprawę – jeszcze 2 lata temu przekraczał 30 lat).