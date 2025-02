Prawda wyszła na jaw. Ich piloci już latają rosyjskimi Su‑57

Serwis Defense Express powołujący się na algierską telewizję państwową informuje, że algierscy piloci przechodzą w Rosji szkolenia z obsługi myśliwców Su-57. To potwierdzenie doniesień, że to właśnie największa potęga militarna w Afryce kupiła Su‑57 jako pierwszy kraj na świecie. Czy wywoła to niezadowolenie USA, które chcą mieć w Algierii większe wpływy?