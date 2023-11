Wielka koalicja pancerna. Niemcy rozmawiają z chętnymi

Wojna w Ukrainie zmusiła europejskich członków NATO, do zastanowienia się pod kątem rozbudowy bądź odbudowy własnych sił pancernych. Niemcy jak dotąd zdecydowały się pozyskać 18 czołgów Leopard 2A8 w ramach umowy ramowej z maja 2023 r. obejmującej możliwość zakupu 123 czołgów. Niedługo później chęć przyłączenia się do zamówienia wyraziły Czechy, a zainteresowanie pozyskaniem czołgów w tej wersji wyraziły rządy Litwy, Szwecji i Holandii.

Łącznie taka koalicja może być w stanie złożyć zamówienie na kilkaset czołgów, ponieważ same Czechy i Litwa są zainteresowane pozyskaniem kolejno 70 i 54 Leopardów 2A8.

Leopard 2A8 - europejski pancerny kolos dostosowany do nowej rzeczywistości

Czołgi Leopard 2A8 stanowią pierwszy znaczący krok naprzód w dziedzinie konstrukcji czołgu w porównaniu do modelu Leopard 2A7 , który jest już na rynku od 15 lat. W nowym projekcie zdecydowano się na zastosowanie nowocześniejszych materiałów pancerza, a także na wdrożenie niezwykle ważnego systemu obrony aktywnej.

Nagrania z walk w Ukrainie bądź Izraelu pokazują dziesiątki zasadzek tego typu, a Turcja doświadczyła bolesnej lekcji kilka lat temu podczas walk z Państwem Islamskim (ISIS). Jak podkreślał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik Turcy podczas walk o miasto Al-Bab w grudniu 2016 roku stracili co najmniej 10 czołgów Leopard 2A4 .

To zmusiło konstruktorów czołgów Leopard 2 do integracji systemu Trophy , stworzonego przez izraelską firmę Rafael. Głównym zadaniem tego systemu jest zestrzeliwanie nadlatujących pocisków z każdego kierunku. System ten jest również stosowany w amerykańskich czołgach M1A2 SEP V3 Abrams i opiera się na wykorzystaniu radarów oraz wyrzutni kontrpocisków, które fizycznie eliminują zagrożenia.

Warto jednak podkreślić, że w przypadku czołgów Leopard 2A8, system ten nie został jedynie dołączony do wieży jak to miało miejsce w przypadku modelu Leopard 2A7A1/2A7V, ale został z nią w pełni zintegrowany. Dodatkowo wzmocniono strop czołgu, chroniąc go przed atakiem bronią kasetową, podobnie jak w przypadku bwp Puma oraz armatohaubicy PzH 2000. W związku z tym, na stropie czołgu zastosowano maty Igelpanzerung.