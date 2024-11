Ukraińskie samoloty wojskowe na polskich lotniskach. Wśród nich unikat An‑70

Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę część ukraińskich samolotów wojskowych – przede wszystkim maszyny transportowe – została ewakuowana do Polski . Wśród samolotów, których nie zdołano ewakuować znalazł się największy na świecie transportowiec An-225 Mirja . Rekordowa maszyna na początku wojny została zniszczona na lotnisku Hostomel .

Ogólnodostępne (Google Earth) zdjęcia satelitarne ujawniają, że ocalałe transportowce należące do Sił Zbrojnych Ukrainy, zostały ewakuowane do Polski, a część ocalałych maszyn stacjonuje na wojskowym lotnisku w Dęblinie. Zdjęcia pokazują, że stacjonuje tam siedem ciężkich samolotów transportowych Ił-76MD i jeden unikatowy An-70.

Samoloty te są w ciągłej eksploatacji i wykonują loty m.in. do różnych państw Europy. Jak wyjaśnia Adam Świerkowski z serwisu Defence 24: - Polskie lotniska stały się kluczowym zapleczem dla ukraińskiego, ciężkiego lotnictwa transportowego (w tym wojskowego), które dzięki nim może sprawnie wykonywać wiele zadań, zarówno na potrzeby klientów cywilnych, jak i własnej armii.

Zdaniem eksperta samoloty dostarczają potrzebne Ukrainie części eksploatacyjne, a także służą do transportu pojazdów wojskowych , które – po wycofaniu z walk – są naprawiane m.in. za oceanem.

Wśród stacjonujących w Polsce, ukraińskich samolotów transportowych zwraca uwagę An-70. To wyjątkowa maszyna, istniejąca – podobnie jak zniszczony An-225 Mirja – w tylko jednym egzemplarzu. Ukraina zbudowała go we współpracy z Rosją. Jeden z dwóch prototypów został zniszczony, a produkcja seryjna, mimo zamówień, nie została uruchomiona.