Samoloty NATO nad Morzem Czarnym. Ekspert: To ostrzeżenie dla Rosji

"Wygląda na to, że Pentagon koordynuje wypady RC-135 i samolotów z systemem ARTEMIS. Ma to sens. RC-135 najlepiej nadaje się do wykrywania sił wroga za pomocą ich emisji elektronicznych. ARTEMIS zauważa je z kolei na radarze. Nakładając dane z obu samolotów, analitycy wywiadu mogą nakreślić kompleksowy obraz rozmieszczenia rosyjskich wojsk" – zauważa publicysta "Forbesa".