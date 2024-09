Opancerzony samochód dla każdego. Zapewnia odporność Rosomaka

Prototyp był pokazywany w 2023 roku , a teraz pokazano jak wygląda finalny panel, który pozwala zrobić opancerzoną limuzynę wielokrotnie taniej i prościej tylko kosztem estetyki na okres stosowania ochrony. Płyty wraz z kevlarowym podkładem można podwiesić bądź włożyć do specjalnych pokrowców trzymających się karoserii na magnesach, dzięki czemu można zdjąć ochronę i zostawić ją w garażu kiedy nie jest potrzebna.

Panele są wykonane z polietylenu UHMWPE, kevlaru oraz kostek ceramiki, dzięki czemu przy niskiej masie są w stanie zatrzymać nawet pocisk przeciwpancerno-zapalający B-32 kalibru 7,62x54R mm. Wraz z kevlarowym podkładem oznacza to III kasę normy STANAG 4569.

Zapewnia to identyczną ochronę jak 8-mm stalowy boczny pancerz zasadniczy transporterów opancerzonych KTO Rosomak. Jest to rewelacyjny wynik, biorąc pod uwagę niską masę, ponieważ dla pickupa pick-upa SsangYong pełny pakiet ważył około 800 kg (dla mniejszych samochodów będzie to mniej).