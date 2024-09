"Morze Czarne nie należy do Rosji". Ukraińcy mają potężną broń

– Lotniska wojskowe, będące źródłem ciągłego zagrożenia dla spokojnych miast Ukrainy, drżą od ataków z powietrza – twierdzi Budanow w swoim wpisie. Dodaje, że całą rosyjska infrastruktura poniosła duże straty i to się nie zmieni – będzie ponosić je w dalszym ciągu.

Szef wywiadu Ukrainy wyjaśnia, że Ukraina "zmusiła wroga do przeniesienia swojej floty na bezpieczną odległość i do opuszczenia granic morskich" przede wszystkim przy użyciu dronów dalekiego zasięgu. Budanow zaznacza, że Ukraina dysponuje dziś nowoczesnymi systemami bezzałogowymi, których nie było w arsenale obrońców przed wybuchem wojny.

To broń, która jest dziś w stanie atakować cele oddalone o nawet 1800 km od miejsca wystrzelenia. Oznacza to, że dziś w zasięgu Ukrainy jest nie tylko Moskwa, ale nawet tak odległe miejsca jak Ufa, Kazań, ale też okolice Morza Białego.

W arsenałach ukraińskich sił zbrojnych dziś można znaleźć broń zdolną do atakowania bardzo odległych celów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wśród nich wyróżniają się drony "Bóbr". Chociaż ich pełna specyfikacja pozostaje tajemnicą, publicznie dostępne informacje sugerują, że ich zasięg wynosi około 1000 km. Bobry mają rozpiętość skrzydeł dochodzącą do 3,5 m, a ich masa startowa to zaledwie kilkadziesiąt kilogramów. Maksymalna prędkość tych dronów nie przekracza 200 km/h.