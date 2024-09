Polskie Abramsy już w drodze. "Najdłuższy transport operacyjny"

Jak czytamy na X, w kierunku poligonu w Nowej Dębie wyruszyły już polskie Abramsy. Wydarzenie jest wyjątkowe z jednego powodu. Transport czołgów do miasta w pobliżu Rzeszowa jest "najdłuższym kolejowym transportem operacyjnym". Zdjęcia z tego konwoju pojawiły się na profilu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Czołgi M1A1 Abrams, które znalazły się na wyposażeniu polskich sił zbrojnych, zostały wyposażone w pakiet Firepower Enhancement Program (FEP). Obejmuje on szereg nowoczesnych usprawnień, takich jak zmiany w systemie termowizji, kierowania ogniem, moduł nawigacyjny oraz laserowy dalmierz. Te ulepszenia zapewniają, że nawet starsze wersje Abramsów są w pełni wartościowymi maszynami bojowymi. Dodatkowo czołgi te posiadają działo gładkolufowe kal. 120 mm M256 , a ich napęd bazuje na turbinie gazowej Honeywell AGT1500.

Długość Abramsa w wersji M1A1 sięga niemal 10 m przy szerokości ok. 3,7 m. Wysokość nie przekracza natomiast 2,5 m, zaś całkowita masa tego wozu wykorzystywanego przez polskie siły zbrojne to ponad 57 t. Maksymalna prędkość, którą jest w stanie rozwinąć ta konstrukcja, wynosi zaś niespełna 70 km/h oraz 50 km/h w terenie. Zasięg do pełna zatankowanego czołgu wynosi ponad 450 km.