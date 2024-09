Genialny pomysł Ukraińców. Te balony staną się zmorą rosyjskich dronów

Twórcy Aero Azimuth uważają, że kompleks powinien znajdować się w odległości 9 kilometrów od linii frontu na różnych wysokościach. Urządzenie jest bowiem zdolne do wykrycia źródeł promieniowania radiowego w odległości ok. 60 kilometrów, donosi serwis Militarny. Aero Azimuth umożliwi więc odpowiednio wczesne wykrycie wrogich dronów, a następnie zakłócenie ich pracy. Cały system osadzono na balonach ukraińskiej firmy Aerobavovna , która dostarcza aerostaty na potrzeby wojska.

Ukraińska firma Aerobavovna oferuje różne modele balonów, które wyjątkowo dobrze sprawdzają się na polu walki. Najprostsze modele kosztują od 3 tys. dolarów i są w stanie przenosić ładunki o masie do 5 kilogramów. Aerostaty te mogą działać na wysokości ponad 500 metrów, co sprawia, że są one skuteczne w różnych zastosowaniach militarnych.