Tajemnicze wsparcie Ukrainy. Mówią, jak mogło się tam znaleźć

Jednocześnie kolejną wskazówką sugerującą, że nowa broń Ukraińców pochodzi z Bułgarii są doniesienia z pierwszych miesięcy 2024 r., kiedy to Bułgaria "przygotowywała się do dostarczenia Ukrainie pewnej ilości swojego sprzętu z magazynów, w szczególności Goździków" – czytamy na Defense Express.

Sofia miała dysponować na początku ubiegłego roku 48 haubicami 2S1 Goździk – wynika z danych raportu The Military Balance 2023. Nie wiadomo jednak, jak wiele maszyn mogło trafić z magazynów do Kijowa. Analitycy z Defense Express podkreślają, że przeniesienie broni odbyło się "w tajemniczej atmosferze" . Eksperci przypominają też, że może to wynikać z ubiegłorocznych problemów dotyczących blokowania przez rząd Bułgarii przekazania Ukrainie 100 transporterów BTR-60.

Goździk to haubica o standardowym dla tego rodzaju broni układzie konstrukcyjnym, jednak o niskiej sylwetce, co pozostaje nie bez znaczenia w kontekście jej wykrywalności i ogólnej użyteczności. Napęd 2S1 gwarantuje jednostka generująca moc na poziomie ok. 300 KM, która rozpędza konstrukcję do prędkości 60 km/h na drodze oraz ok. 5 km/h w wodzie.