Już suną w stronę Ukrainy. Czołgów aż po horyzont

T-72B to jeden z najbardziej znanych i szeroko używanych czołgów ze składu armii radzieckiej, a później rosyjskiej. Jego wszechstronność i niezawodność sprawiają, że jest to maszyna wciąż ceniona na polach bitew na całym świecie.

T-72B jest napędzany silnikiem V-84-1, który generuje moc na poziomie 840 KM i który zapewnia czołgowi prędkość maksymalną do 60 km/h na drodze utwardzonej oraz 35-45 km/h w terenie. Moc silnika umożliwia czołgowi pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 30° i przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 metra bez przygotowania, a z odpowiednim przygotowaniem nawet do 5 metrów głębokości.