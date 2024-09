"We współpracy z kilkoma europejskimi firmami Stany Zjednoczone współpracują obecnie z Ukrainą przy projektowaniu i wytwarzaniu zamiennika systemu rakiet ziemia-powietrze S-300" – mówił w Niemczech sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin. Rozwój tej broni przez zachodnich sojuszników Ukrainy stanowi dowód, że armia obrońców wciąż w znacznym stopniu polega na sowieckiej broni.

Defense Romania zauważa też, że w najbliższej przyszłości to się nie zmieni, choć warto zaznaczyć, że technikę poradziecką w siłach zbrojnych Ukrainy w częściowo zastąpi zachodnia.

Na tę chwilę nie są znane żadne szczegóły dotyczące tej "odważnej decyzji USA". Nie jest też jasne, które konkretnie państwa z Europy pracują nad opracowaniem nowej broni we współpracy z USA. Wiadomo tylko, że nowy system ma być rozwinięciem radzieckiego kompleksu S-300, który do dziś stanowi jeden z kluczowych elementów ochrony przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej – a to m.in. ze względu na swoją skuteczność.