Sojusznik Rosji wybrał Zachód. Moskwa zabrała głos

Przypomnijmy, że Serbia i Francja doszły do porozumienia w sprawie umowy dotyczącej zakupu myśliwców Rafale jeszcze na końcu sierpnia br. Serbowie w ten sposób powoli wycofują się od Rosji, z którą to wcześniej byli militarni związan. Belgrad opiera bowiem swoją armię przede wszystkim o radziecki sprzęt, w tym myśliwce MiG-29 i śmigłowce Mi-35M.

Umowa z Francuzami dotyczy zakupu 12 samolotów o łącznej wartości ok. 2,7 mld euro. Dzięki temu Serbia pozostanie jedną z największych armii na Bałkanach, jednak z o wiele cenniejszym arsenałem niż dotychczas. Dodajmy, że wymiana poradzieckiego sprzętu trwa już od wielu miesięcy. We wrześniu 2023 r. Belgrad otrzymał bowiem od Airbusa samolot transportowy C-295, który zastąpił Antonova An-26 .

W kontekście zawarcia porozumienia między Serbią a Francją wypowiedziała się w ostatnim czasie Elena Panina – podaje portal Defense Romania. Rosjanka twierdzi, iż Serbia zamierza przekazać Francuzom swoje myśliwce MiG-29 jeszcze przed końcem 2024 r., a w dalszej kolejności sprzęt ma trafić do Ukrainy.

Myśliwce Rafale, produkowane przez francuską firmę Dassault Aviation, są wynikiem projektu rozpoczętego w latach 80. Pierwszy prototypowy lot wykonano w 1986 r., a do służby wprowadzono je w 2001 r. Od tego czasu maszyny były sukcesywnie modernizowane, aby spełniać najnowsze wymagania bojowe. Rafale dostępne są w trzech głównych wersjach:

Francuskie maszyny charakteryzują się układem delta oraz są napędzane dwoma silnikami turbowentylatorowymi, które pozwalają myśliwcom rozpędzać się do prędkości 2200 km/h. Rafale są wyjątkowo manewrowe, co znacząco poprawia ich użyteczność w trakcie działań bojowych.

Jedną z głównych cech myśliwców Rafale jest ich wielozadaniowość. Mogą pełnić rolę myśliwców przewagi powietrznej, bombowców taktycznych, samolotów rozpoznawczych oraz jednostek do zwalczania celów morskich. To czyni je niezwykle wszechstronnymi i odpowiednimi do różnorodnych misji bojowych.