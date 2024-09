Spadł przy granicy z Białorusią. Na miejscu już pracują służby

Balon został znaleziony w sobotę 7 września w godzinach porannych (ok. godziny 8:00) na polu oddalonym o kilkanaście kilometrów od granicy z polsko-białoruskiej. PAP podaje, że mężczyzna, który zgłosił służbom podejrzane znalezisko, zwrócił uwagę na napisy cyrylicą. Obiekt został przekazany odpowiednim służbom, które już go badają. Na tę chwilę wiadomo, że w balonie nie zidentyfikowano żadnych niebezpiecznych materiałów.

Balon spadł w pobliżu granicy z Białorusią

Rzecznik koordynatora służ specjalnych i MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał w rozmowie z PAP, że na miejscu znaleziska pracuje policja, był też pies do wykrywania materiałów pirotechnicznych. - Wszystko wskazuje na to, że jest to balon meteorologiczny - mówił.

Balony meteorologiczne w przeszłości były widywane w Polsce. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w Orzechowie (powiat olsztyński), kiedy to w ostatnich dniach sierpnia br. spadł balon meteorologiczny z kapsułą z rosyjskimi napisami. Wcześniej natomiast (w marcu 2024 r.) przypadkowe osoby znalazły trzy balony tego typu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Balony meteorologiczne

Czym więc są balony meteorologiczne i czym różnią się od balonów do celów wojskowych? Przy okazji ostatniego znaleziska w sierpniu br. z dziennikarką Wirtualnej Polski Karoliną Modzelewską rozmawiał o tym rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. Wojskowy wyjaśnił, że balony meteorologiczne to obiekty jednorazowego użytku, które są wykorzystywane do zbierania informacji meteorologicznych i które po ok. dwóch godzinach spadają na ziemię.

Warto jednak zaznaczyć, że tego typu obiekty mogą zachowywać się niekontrolowanie podczas silnych wiatrów. W takich warunkach balon może pokonać kilkaset kilometrów zanim spadnie na ziemię. Wojskowy apelował, aby każde tego typu znalezisko zgłaszać policji, aby dokładnie zbadać obiekt.

Cywilne balony meteorologiczne są o wiele mniejsze od obiektów wojskowych. Te, z których korzysta wojsko, to w większości balony stratosferyczne. Są one znacznie większe, bardziej wytrzymałe, a do tego poruszają się na pułapie nawet kilkunastu kilometrów nad ziemią. Służą m.in. do rejestrowania zjawisk w ziemskiej atmosferze i badania promieniowania kosmicznego. Mogą też przenosić ładunki na dużej wysokości. Cywilne balony służą natomiast do tego, o czym wspominał ppłk Goryszewski – zbierania informacji meteorologicznych.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski