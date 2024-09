Polski dron typu "Baba Jaga". Przenosi potężny ładunek

Na stanowisku WITU widoczny był duży czterowirnikowy dron CyberHUB przystosowany do przenoszenia innych dronów bądź pokaźnego ładunku głowic bojowych. W przypadku prezentowanego modelu ładunek sześciu około 5-kilogramowych głowic GX-2.

Drony CyberHUB to konstrukcje o masie startowej aż 50 kg zdolne do lotu na dystansie do 20 km przez 30-90 min w zależności od obciążenia. Tym może być inny dron lub ładunek bomb jak widać na zdjęciach poniżej.