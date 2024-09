To oni zanieczyszczają planetę. Naukowcy wskazują kilka państw

Z ustaleń wynika, że na Ziemi każdego roku jest produkowane ok. 52 mln ton odpadów i zanieczyszczeń pochodzących z plastiku. Ułożone w linii prostej wszystkie te odpady okrążyłyby Ziemię 1,5 tys. razy – podaje portal Science Blog.

– To pilny i globalny problem zdrowia ludzi. Trwający kryzys, czyli ludzie, których odpady nie są odbierane, nie mają innego wyjścia, jak tylko je wyrzucić lub spalić – alarmuje dr Costas Velis, który uczestniczył w badaniach.

Naukowcy wyjaśniają, że jednym z ich najbardziej niepokojących ustaleń jest to, że niemal 70 proc. światowego zanieczyszczenia plastikiem pochodzi z nieodebranych śmieci. Według uczonych niemal 1,2 mld ludzi, czyli ok. 15 proc. światowej populacji, nie ma dostępu do podstawowych usług odbioru odpadów.