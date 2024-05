Rosjanie w tarapatach. "Komary śmierci" znów skuteczne

Wojna w Ukrainie unaoczniła wszystkim skuteczność dronów na wojnie oraz jak ważne są metody ochrony przed nimi. Drony są wykorzystywane do nadzorowania pola bitwy, przeprowadzania dla oddziałów piechoty lub czołgów, koordynowania ognia artyleryjskiego bądź do przeprowadzania ataków kinetycznych.

Zarówno Ukraińcy jak i Rosjanie korzystają z mieszanki wojskowych, jak i komercyjnych. Do pierwszej grupy można w przypadku Ukraińców zaliczyć m.in. polskie drony FlyEye , Warmate od Grupy WB bądź norweskie Black Hornet , a w przypadku Rosjan są to Orłany czy Zala Kub-BLA .

Z kolei do drugiej można zaliczyć zarówno małe drony składane z ogólnodostępnych części lub te z rodziny Mavic i większe Matrice. Są one używane do niszczenia porzuconego przez Rosjan sprzętu na ziemi niczyjej, czyli terenie pomiędzy pozycjami obu wojsk, a także do dostarczania pomocy medycznej rannym.