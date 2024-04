Bratobójczy ogień w Rosji. Nie tak miało to wyglądać

Ch-101 to pocisk, który powstał jako broń trudna do wykrycia o charakterystyce stealth. Tę cechę amunicja zawdzięcza przede wszystkim swojej opływowej konstrukcji opartej o spłaszczony kadłub sięgający 7,4 m długości i wadze 2,4 t. Maksymalna prędkość, z którą jest w stanie poruszać się ta broń, to zaś ok. 1000 km/h. Ponadto Ch-101 charakteryzuje się znakomitą donośnością sięgającą nawet 4,5 tys. km.