Ukraiński atak na Noworosyjsk. Nieoczekiwane skutki rosyjskiej obrony

Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjski port w Noworosyjsku mający stanowić bezpieczną przystań dla floty Czarnomorskiej. Rosjanie wykorzystali do obrony w praktyce wszytko co mieli, ale okazało się, że skutki ostrzału przeciwlotniczego przypominającego sceny z bitwy pod Midway okazały się bardzo dotkliwe dla mieszkańców miasta. Wyjaśniamy co poszło nie tak.