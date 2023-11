Niesamowite nagranie. Polski dron FlyEye vs Strieła-10

Ukraińcy masowo korzystają z dronów do wielu różnych zadań, a najpopularniejszym jest wykorzystywanie ich do przeprowadzania rozpoznania. Na jednym z nagrań widać jak Rosjanie bezskutecznie próbowali zestrzelić polskiego drona FlyEye, po czym zostali wyeliminowani. Wyjaśniamy kulisy tej sytuacji i przedstawiamy osiągi polskiej konstrukcji.

Na nagraniu opisanym przez Remigiusza Wilka pełniącego funkcję dyrektora ds. komunikacji w Grupie WB widać jak po uniknięciu rakiety Strieła-10 polski dron był wykorzystywany do obserwowania skutków ataku improwizowanego drona "kamikadze".

Drony FlyEye — koszmar Rosjan z Polski

FlyEye to innowacyjny dron o niewielkich rozmiarach, ważący jedynie 12 kg, z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 3,6 m. Został on zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu misji rozpoznawczych, jednak jego możliwości są znacznie szersze.

FlyEye jest wyposażony w stabilizowaną głowicę obserwacyjną, która zawiera parę kamer. Pierwsza z nich to kamera dzienna z 30-krotnym przybliżeniem, która pozwala na dokładną obserwację w ciągu dnia, a druga to kamera termowizyjna z niechłodzonym sensorem. Jest ona w stanie wykryć praktycznie każdy obiekt, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Jedną z kluczowych cech drona FlyEye jest jego zdolność do samodzielnego funkcjonowania w trybie autonomicznym. Bazuje on na punktach nawigacyjnych, ale może również śledzić wykryty konwój. Dron jest w stanie przekazywać dane w czasie rzeczywistym do stacji kontrolnej lub do wozu dowódczego. W tym drugim przypadku jeśli drony są sparowane z armatohaubicami AHS Krab za pomocą systemu TOPAZ to istnieje możliwość ostrzelania celów zaledwie parę sekund po ich wykryciu.

Drony FlyEye charakteryzują się również dobrą autonomią operacyjną, mogąc pozostawać w powietrzu przez dwie na pułapie do 3,5 km. Ponadto ich przygotowanie do startu trwa mniej niż 10 minut, co jest niezwykle korzystne w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania.

Dodatkowo FlyEye mają możliwość startu "z ręki", co oznacza, że nie wymagają specjalnej katapulty do rozpoczęcia misji. Po zakończeniu misji cenne głowice obserwacyjne są zrzucane na spadochronach przed wylądowaniem, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia.

