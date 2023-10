Jednostka Kraken w akcji. Pomagają im mikrodrony z Zachodu

"Black Hornet" 3 to miniaturowy dron przeznaczony na użytek żołnierza o zasięgu około 2 km co jest wartością wystarczającą np. do sprawdzenia ulokowania okopów i ich obsadzenia np. w pobliskim lesie czy rozkładu paru budynków w terenie zurbanizowanym. Dron posiada kamerę dzienną i termowizyjną kolejno o rozdzielczości 640x480 pikseli i 160x120 pikseli.

Może nie jest to wiele, ale pamiętajmy, że upchnięto to w dronie o długości 168 mm i masie poniżej 33 g co już budzi wrażenie. To maleństwo może przebywać w powietrzu przez 25 minut oraz porusza się z prędkością blisko 22 km/h. To jednak nie koniec, ponieważ oferowany jest też trochę powiększony do około 70 g dron "Black Hornet" 4, gdzie zwiększono czas lotu oraz zastosowano kamery o wyższej rozdzielczości.