Dodatki do bomb z USA. Rosyjskie zagłuszarki będą w tarapatach

Amerykańskie Centrum zarządzania cyklem życia sił powietrznych (AFLCMC) zleciło firmom Cypress i Scientific Applications and Research Associates Inc. (SARA) kontrakt o wartości 23,5 mln dolarów na integrację głowic HOJ z modułami dla bomb kierowanych z rodziny JDAM/ER.

Takie rozwiązanie pozwoli Ukraińcom wykorzystać obecnie wykorzystywane uzbrojenie do neutralizacji rosyjskich systemów walki elektronicznej, ponieważ bomba wyposażona w taki moduł naprowadza się na źródło zakłóceń podobnie jak ma to miejsce w przypadku pocisków antyradiolokacyjnych AGM-88 HARM niszczących radary obrony przeciwlotniczej.

Rosjanie w ostatnich miesiącach bardzo skutecznie zdegradowali zalety broni precyzyjnej opartej na wykorzystaniu nawigacji satelitarnej. Szczególnie mowa tutaj o systemach o małej sile rażenia takich jak pociski M982 Excalibur bądź GLSDB , gdzie odchylenie trafienia o parędziesiąt metrów sprawia, że są one nieskuteczne.

Odpowiedzialne są na to rosyjskie systemy walki elektronicznej pokroju R-330Ż Żytiel zapewniające Rosjanom można rzec bańki, w których celność broni opartej o GPS jest drastycznie zniwelowana. W takich warunkach pozostaje Ukraińcom korzystanie z broni mogącej działać w takim środowisku jak np. bomby AASM Hammer bądź eliminacja zagłuszarek.

W drugim przypadku Ukraińcom pozostaje polowanie na nie dronami odpornymi na ich działanie do jakich można zaliczyć m.in. polskie FlyEye współpracujące z artylerią bądź grupy jednostek specjalnych działające na rosyjskim zapleczu.

Tymczasem Amerykanie proponują trzecią metodę czyli zastosowanie dodatkowych głowic naprowadzających do standardowych bomb lub pocisków rakietowych, które po wystrzeleniu nad wskazany obszar aktywności zagłuszarki będą w stanie same się na nią namierzyć. Zagłuszarki muszą pracować ciągle aby były skuteczne więc będą wrażliwe na porażenie nową bronią i tylko ich stała ochrona np. systemami Pancyr-S1 będzie mogła zapewnić im szansę na dalszą aktywność.

Jak podaje portal The Warzone Amerykanie eksperymentowali z takim modułem dla bomb GBU-39/B Small Diameter Bombs (SDB). Przeprowadzono nawet testy takiego rozwiązania w 2020 r., gdzie wykorzystywane bomby zawierały dodatkowy moduł naprowadzania o masie 1,9 kg.

Jako, że pociski rakietowe GLSDB to to prostu bomba SDB osadzona na silniku rakietowym bardzo możliwe jest powstanie wariantu antyzagłuszarkowego w krótkiej perspektywie czasowej. Z kolei dodanie takich możliwości do bomb JDAM/-ER także nie powinno być bardzo trudne.