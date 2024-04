Tak działa polski Warmate. Ukraińcy udostępnili film z ataku na Rosjan

Amunicję krążącą Warmate produkuje firma WB Electronics. Każda tego typu konstrukcja waży ok. 5,3 kg i jednocześnie cechuje się rozpiętością 1,4 m oraz długością 1,1 m. Warmate może pozostawać w powietrzu przez nawet 60 minut. Zasięg, jaki zapewnia pilotom to natomiast ok. 40 km, a maksymalny pułap dochodzi do 300 m. Prędkość operacyjna tej polskiej broni wynosi 80 km/h, ale prędkość maksymalna w trybie ataku sięga już 150 km/h.

To mobilna stacja radiolokacyjna, która jest przeznaczona do wykrywania niewielkich i nisko latających celów powietrznych. Ma zasięg ok. 300 km i sięga na wysokość ok. 10 km. Już wcześniej widywano tego typu sprzęt w roli uzupełnienia systemów rakietowych Rosjan i z relacji Ukraińców wynika, że także ten egzemplarz pełnił podobną rolę. Wspierał systemy rakietowe typu ziemia-powietrze S-300 i S-400. Wartość 48Y6 K-1 "Podlet" jest szacowana na ok. 5 mln dolarów.