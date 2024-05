Moździerze z Tarnowa. Używano ich do obrony Awdijiwki

Moździerze LMP-2017 są nowoczesną, lekką i prostą w obsłudze konstrukcją zaprojektowaną przez Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) . Poza Wojskiem Polskim są wykorzystywane przez Ukraińców, którzy bardzo je chwalili m.in. podczas obrony Awdijiwki. Tempo opracowania moździerza było ekspresowe, na co zwracał uwagę w komentarzu dla WP Tech przedstawiciel ZMT, który prosił o zachowanie anonimowości.

(IV etap) do 24 listopada opracowano dokumentację techniczną moździerza;

(III etap) do 30 października wykonano badania zakładowe strzelaniem demonstratora;

(II etap) do 20 października wykonano strzelający demonstrator;

(I etap) do 22 września opracowano dokumentację demonstratora;

Impulsem do tak ekspresowego tempa pracy była długoletnia obecność w Wojsku Polskim czeskiego moździerza LRM vz. 99 ANTOS. Broń była oferowana przez firmę Works 11 zamieszaną w wątek korupcyjny w Jednostce Wojskowej GROM z 2019 r. ZMT chciały wykorzystać szansę na zajęcie miejsca Czechów. Ta pojawiła się w 2017 r. po anulowaniu zamówienia na moździerze ANTOS dla WOT.

Później Czesi pozwali ZMT twierdząc, że moździerz LMP-2017 to kopia ANTOS-a, ale przegrali sprawę przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Sprawa jest jednak znacznie bardziej złożona. Moździerz LMP-2017 jest konstrukcją modułową zaprojektowaną do korzystania zarówno z polskiej amunicji kal. 59,4 mm, jak i natowskiej kal. 60 mm, poprzez konwersję polegającą na wymianie lufy oraz paru innych elementów.

Rozmówca WP Tech podkreślił, że "po zakończeniu prac rozwojowych i pozytywnym wyniku badań zakładowych przedstawiono resortowi MON systemy lekkich moździerzy piechoty LMP-2017 w dwóch wersjach". "Ostatecznie resort w 2018 r. zadecydował o zakupie partii moździerzy LMP-2017 w liczbie 780 sztuk przystosowanych do strzelania z wprowadzonej na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP amunicji krajowego producenta kal. 59,4 mm. Jednakże ZMT utrzymują gotowość konstrukcyjną, technologiczną i produkcyjną do realizacji dostosowania moździerzy LMP-2017 do każdej wskazanej przez MON amunicji, zarówno krajowego, jak i zagranicznego producenta" - przekazał nam przedstawiciel ZMT.