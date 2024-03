Sprawiają ogromny problem Ukraińcom. Rosjanie ruszyli z masową produkcją

Podczas wizyty Siergieja Szojgu w fabryce produkującej m.in. bomby lotnicze z rodziny FAB Rosjanie pochwalili się wielokrotnym zwiększeniem produkcji bomb FAB-500, podwojeniem produkcji bomb FAB-1500 oraz co najdziwniejsze także przywróceniem masowej produkcji potężnych bomb FAB-3000.

Bomby FAB-500 to konstrukcje o masie 500 kg, z czego około połowę stanowi materiał wybuchowy, FAB-1500 to bomby około 1500 kg, a FAB-3000 to potężne bomby o masie 3 ton. Wznowienie produkcji tej ostatniej dziwi biorąc pod uwagę jej ograniczone zastosowanie wyłącznie przez bombowce strategiczne typu Tu-22M3.