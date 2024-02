Ukraina jako cmentarzysko Rosjan. Stracili już ponad 13 tys. pojazdów

Ukraińcy poinformowali o przekroczeniu bariery 13 tys. rosyjskich pojazdów różnego typu. Mowa tutaj o pojazdach mobilności taktycznej takich jak Gaz Tigr czy ciężarówkach KamAZ i Ural niezbędnych do zaopatrywania jednostek frontowych w amunicję, czy żywność. Są one nawet ważniejsze od samych czołgów, ponieważ te bez dostaw amunicji i paliwa są najzwyczajniej w świecie bezużyteczne.

Rosjanie także masowo wykorzystują ciężarówki do dowożenia żołnierzy na linię frontu, przez co stają się jednym z najbardziej ulubionych celów ukraińskich pilotów dronów , ponieważ jeden atak zwykle skutkuje wyeliminowaniem nawet ponad tuzina żołnierzy.

Sześciokołowe ciężarówki KamAZ-43114 produkowane od 1995 r. były wołem roboczym rosyjskiej logistyki w 2022 r. Są one wyposażone w silnik o mocy 240 KM oraz przystosowane do transportu ładunków o masie do 6 ton. Jednakże w wyniku ponoszonych strat były one coraz częściej zastępowanie starszymi rozwiązaniami.