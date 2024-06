Ukrainiec ocenił pracę F‑16. Nie wszędzie będzie im łatwo

Wyczekiwane od dawna amerykańskie myśliwce F-16 powinny wkrótce trafić do Ukrainy. W opinii publicznej pojawiają się głosy, że może to nastąpić już w nadchodzących tygodniach – a zwiastunem tego ma być intensyfikacja ostrzałów Ukraińców w kierunku rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej . Armia Federacji Rosyjskiej ponosi bowiem w ostatnich tygodniach duże straty w kontekście narzędzi służących do zwalczania zagrożeń powietrznych.

Na dziewięciu węzłach uzbrojenia F-16 może mieć podwieszone m.in. pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-65 Maverick, bomby Mk82/84 o wadze odpowiednio 250 i 900 kg, ale też radiolokacyjne rakiety powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM. Nie bez znaczenia pozostaje też zwrotność amerykańskich myśliwców. Tę samolot zawdzięcza niewielkiej masie własnej na poziomie ok. 8 t oraz możliwości rozpędzenia się do prędkości ok. 2500 km/h. F-16 w podstawowym wariancie osiąga zasięg 3200 km, natomiast z dodatkowymi zbiornikami paliwa ta wartość wzrasta do 4200 km. Maksymalny pułap, na którym może operować F-16, to z kolei ponad 15 km.