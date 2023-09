Ukraińcy zniszczyli kluczowe systemy. Następnie na Rosjan spadły JDAM-ER

Drony Shark to konstrukcje podobne do polskich dronów FlyEye o masie 12,5 kg i rozpiętości skrzydeł 3,5 m zdolne do lotu przez cztery godziny na pułapie do 3 km. Są to drony nieuzbrojone wyposażone w głowicę obserwacyjną z kamerą z 30-krotnym przybliżeniem zdolne do lotu na dystans nawet 300 km, aczkolwiek szyfrowana łączność ze stacją kontrolna jest możliwa do 80 km.