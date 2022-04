Słowackie zestawy S-300 już dostarczone. Bronią ukraińskiego nieba

Zestawy przeciwlotnicze S-300 są systemem klasy średniego zasięgu zdolnym do zwalczania celów latających na dystansie do 150 km na pułapie do 25 km. Sprawia to, że rosyjskie lotnictwo nie będzie mogło już używać ucieczki na wyższy pułap jako obrony przed ręcznymi zestawami przeciwlotniczymi typu Starstreak. S-300 jest także zdolny do zwalczania pocisków balistycznych pokroju m.in. Toczka-U, ale tutaj zasięg spada do maksymalnie 40 km.