Saab 340 AEW&C dla Ukrainy. Szwedzi przekażą jej dwa samoloty wczesnego ostrzegania

Ukraiński serwis Militarny zwraca uwagę, że samoloty, który otrzyma Ukraina, nie muszą operować w jej przestrzeni powietrznej. Zamiast tego mogą latać nad terytorium sojuszników, co zwiększy ich bezpieczeństwo. Samoloty radiolokacyjne tego typu mogą bowiem wykrywać i identyfikować cele z odległości mniej więcej do 200 km. Radary wyniesione na ich pokładach na dużą wysokość umożliwią widzenie nawet nisko lecących obiektów na dużych odległościach, w tym rosyjskich samolotów, czy pocisków manewrujących.

W ręce ukraińskiej armii trafią dwa samoloty S 100D Argus w wersji FSR-890 (Saab 340B AEW-300). Są to samoloty stworzone na bazie pasażerskiego Saaba 340. Ich długość to blisko 21 m, rozpiętość skrzydeł ok. 22 m i wysokość prawie 7 m. Maszyny mogą latać z prędkością sięgającą 300 km/h i wytrzymać w powietrzu przez ok. 5 godzin.