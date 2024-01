Ukraińskie Patrioty na polowaniu. Ich celem mógł być rosyjski samolot A‑50

W oficjalnym komunikacie nie wspomniano, jaka broń została użyta do eliminacji rosyjskiego AWACS-a. Niewykluczone, że był to system obrony powietrznej Patriot. Na początku stycznia Defence24 zwrócił uwagę, że na Ukrainie "są prawdopodobnie trzy zestawy Patriot i jeden SAMP/T". Serwis dodał, że to "oczywiście wielokrotnie mniej niż potrzeba".

Defense Express zaznacza, że obecny atak jest podobny do wspomnianej "masakry brańskiej". Chodzi o sposób rozmieszczenia systemu Patriot, a dokładniej mówiąc "jego wciągnięcie na strefę frontu" i zmniejszenie dystansu pomiędzy atakowanymi celami. Warto tutaj wspomnieć, że Ukraińcy korzystają z pocisków GEM-T, których zasięg w przypadku celów powietrznych, znajdujących się na dużych wysokościach wynosi 160 km. Co ciekawe, Patriot najprawdopodobniej nie został wykryty przez zaawansowany samolot wczesnego ostrzegania A-50.

Przy wykorzystaniu systemu Patriot Ukraińcy mogą niszczyć np. pociski Iskander-M. Do tej pory stanowiły one potężne zagrożenie, przed którym Ukraina nie mogą się właściwie bronić z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Zasięg tych pocisków oficjalnie 415 km, a nieoficjalnie – 500 km. Mogą lecieć na pułapie do 50 km i osiągać prędkość hipersoniczną wynosząca pomiędzy Mach 6 i 7 (od ok. 7350 km/h do ok. 8600 km/h). Pociski Iskander-M zostały zaprojektowane tak, aby utrudnić ich wykrycie i zniszczenie.