Rosja straciła bombowiec Tu‑22M3. Ukraińcy potwierdzają, że to ich zasługa

Tu-22M3 to bombowce, które Rosja regularnie wykorzystuje do przeprowadzania nalotów na Ukrainę. Jak informował już Norbert Garbarek, dziennikarz WP tech, maszyny mogą przenosić m.in. pociski Raduga Ch-22. Jest to broń trudna do zestrzelenia ze względu na prędkość, z jaką się porusza. Ch-22 może osiągnąć prędkość blisko 3 Ma, czyli ok. 3600 km/h. Co więcej, pociski te mają zasięg do 500 km. Tu-22M3 jest też kompatybilny z nowymi, rosyjskimi pociskami Ch-47M2 Kindżał o zasięgu do 2000 km.