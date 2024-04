Rosyjska "atomowa artyleria". Strzela amerykańską amunicją z Iranu

Jest to amunicja przeznaczona do amerykańskiej haubicy M110 wykorzystywanej m.in. w Iranie, który ma też możliwości produkcji amunicji do niej. Najwyraźniej Iran poza amunicją artyleryjską kal. 122 mm i 152 mm, rakietami kal. 122 mm, dronami i pociskami balistycznymi dostarczył także pociski tego potężnego kalibru.