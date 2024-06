Sprytny pomysł Niemców. Pracują nad czołgiem przeciwlotniczym

Niemcy należą do jednych z głównych dostawców broni do Ukrainy m.in. w dziedzinie obrony przeciwlotniczej. Jednym z najcenniejszych dla Ukraińców dostarczonych systemów były samobieżne zestawy Gepard, których dostępna pula się skończyła. Jednakże koncern Rheinmetall ma plan jak tę sytuację naprawić. Przedstawiamy co planuje.