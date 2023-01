Belgia podaruje Ukrainie pociski AIM-120 AMRAAM. Pasują one do NASAMS

Ukraina wykorzystuje do obrony przed rosyjskimi pociskami manewrującymi i pozyskanymi z Iranu dronami szeroki zakres systemów, a jednymi z najbardziej efektywnych są amerykańsko-norweski NASAMS oraz niemiecki IRIS-T osiągające jak dotąd 100 proc. zestrzeleń.

Pociski AIM-120 AMRAAM zostały wprowadzone do służby w USAF w 1991 roku, a następnie rozprzestrzeniły się po innych państwach NATO i nie tylko. Przez te lata były kilkukrotnie modernizowane.

Nie wiadomo jaką wersję przekazali Belgowie, ponieważ może to być coś starszego jak np. AIM-120C-7 o zasięgu 100 km na wysokim pułapie lub coś nowszego jak AIM-120D-3 o zasięgu blisko 160 km. Warto zaznaczyć, że wedle portalu Militarnyj pod koniec 2022 roku USA zezwoliło Belgii na zakup nowych pocisków AIM-120 za 380 mln dolarów. Belgia mogła więc wysłać wciąż dobre stare wersje, ponieważ ich złomowanie jest drogie, a tak coś jeszcze zestrzelą lub świeżo zamówione sztuki.

Pociski z rodziny AIM-120 AMRAAM to konstrukcje typu odpal i zapomnij, ponieważ w przeciwieństwie do poprzedników mają na pokładzie swój własny radar. Ten jest w późniejszych wersjach wparty przez łącze komunikacyjne, które pozwala dokonywać korekt lotu do czasu aż pokładowy radar pocisku "złapie" cel.