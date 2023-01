Gepard podczas polowania na irańskie drony. Tak wygląda od wewnątrz

W sieci pojawiło się pierwsze nagranie z wnętrza Geparda, który drugą salwą zestrzelił najprawdopodobniej irańskiego drona Shahed-136. Mimo iż są to bardzo prymitywne konstrukcje, którym bliżej do latających bomb V-1 niż do nowoczesnej amunicji krążącej to stanowią zagrożenie dla ukraińskich miast ze względu na ich masowe wykorzystanie przez Rosjan. Gepardy są też w stanie zwalczać trudniejsze cele pokroju pocisków manewrujących Ch-101, o czym pisał Konrad Siwik.