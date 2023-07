Polski Krab na polowaniu w Ukrainie. Po rosyjskim BM-21 został krater

Wojna w Ukrainie pokazała, że artyleria w szczególności sparowana z dronami jest dalej bogiem wojny. Tylko ona pozwala na zniszczenie celów znajdujących się nawet dziesiątki km za linią przeciwnika stosunkowo niskim kosztem i przy zminimalizowanym ryzyku w porównaniu np. do lotnictwa.

Z kolei zachodnie systemy w postaci np. polskiego Kraba , niemieckiego Panzerhaubitze 2000 , francuskiego CAESAR-a , słowackiego Zuzana 2 czy szwedzkich FH77BW Archer są zdolne do wykonania misji ogniowej w ciągu nawet sekund od otrzymania współrzędnych celu.

Co prawda wymaganie jest do tego spięcie dronów, radarów artyleryjskich i artylerii wraz z wozami dowodzenia w system zarządzania polem walki pokroju np. polskiego TOPAZ-a. Końcowy efekt umożliwia prowadzenie ognia do wykrytego celu w ciągu paru sekund.