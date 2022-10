Więcej niemieckiej artylerii. Ukraina dostanie MARS II i PzH 2000

Niemcy wyślą Ukrainie dodatkowe dwie wyrzutnie MARS II oraz cztery armatohaubice PzH 2000, które dołączą do już wykorzystywanych systemów.

Systemy MARS II są produkowane na licencji przez niemiecki koncern KMW (współtwórca m.in. Leopardów 2) M270 MLRS zdolnych wystrzelić 12 pocisków rakietowych kal. 227 mm na dystans kilkudziesięciu km. Początkowo te systemy były projektowane do wykorzystywania amunicji kasetowej, której np. Niemcy się wyrzekły w ramach konwencji o zakazie użycia amunicji kasetowej.

Pozostało im więc dostosowanie wyrzutni MARS do pocisków GMLRS lub pocisków AT2 SCATMIN zawierających 28 przeciwpancernych min AT2, o których pisał Konrad Siwik. Do Ukrainy trafią więc kolejne koszmary rosyjskiej logistyki, czołgów oraz celów lekko opancerzonych zdolne razić cele na dystansie do 70-84 km lub 150 km w przypadku GMLRS-ER.