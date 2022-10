Szwedzkie FH77BW Archer dla Ukrainy. To najszybsze haubice na świecie

Dla samoobrony pojazd został także wyposażony w zdalnie sterowany system wieżowy Protector RWS, opracowany przez koncern Kongsberg. To bezzałogowy moduł z głowicą optoelektroniczną i możliwością zabudowy różnego rodzaju lekkiego uzbrojenia, jak karabiny maszynowe, granatniki, działka do 30 mm czy wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych .

Zasięg ognia Archera wynosi – w zależności od rodzaju amunicji – od 30 do ok, 60 km. W przypadku ognia bezpośredniego to około 2 km. Kluczowymi atutami haubicy jest szybkość – dotyczy to zarówno przejścia z położenia marszowego w bojowe i z bojowego w marszowe, ale także prowadzenia ognia – 20 pierwszych pocisków można wystrzelić w ciągu 2,5 minuty.