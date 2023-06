Eksperymentalne pociski Vulcano 155 dla Ukrainy. Dostarczyły je Niemcy

Z tymi ostatnimi trafiła też amunicja zarówno w postaci pocisków ekonomicznych DM121 , wyspecjalizowanych SMArt 155 jak i przynajmniej 255 sztuk najnowszych Vulcano 155 GLR. Teraz mamy do czynienia z kolejną dostawą tych bardzo interesujących artyleryjskich pocisków podkalibrowych o ogromnym zasięgu. Są to pociski będące efektem współpracy włoskiego koncernu Leonardo i niemieckiego Diehl Defence.

Są to pociski, które jeszcze nie trafiły do uzbrojenia Bundeswehry, a ich testy z francuską armatohaubicą Caesar odbyły się w maju 2022 roku, co sprawia, że są jedną z bardzo niewielu nowości rynkowych, które trafiły do Ukrainy.