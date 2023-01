Kolejny AHS Krab zniszczony. Walczył w okolicy Bachmutu

Przykładowo natowska artyleria wyposażona w systemy z armatami kal. 155 mm o długości 52 kalibrów mogą prowadzić ostrzał na odległość ~30 km już przy pomocy najtańszej amunicji pokroju DM121 , OFd MKM lub nawet M107 z lat 60.XX wieku, co już wykracza ponadto, co oferują radzieckie/rosyjskie systemu typu 2S3 Akacja . Z kolei przy zastosowaniu pocisków z gazogeneratorem zasięg wzrasta do ~40 km, a przy pociskach z dopalaczem rakietowym M549A1 możliwe jest rażenie celów nawet na dystansie 60 km.

Jeśli do tego dodamy eksperymentalną amunicję podkalibrową typu Vulcano GLR, której skromna partia trafiła do Ukrainy, to zasięg rażenia może wzrastać do nawet 70-80 km. Ponadto natowska artyleria lufowa może także wyeliminować czołgi na danym obszarze dzięki amunicji Bonus lub SMArt, której podpociski samodzielnie wyszukują i punktowo atakują cele.