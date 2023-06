Brytyjczycy wysłali sprzęt Ukrainie. Teraz odczuwają braki

Jak podaje portal Shephard brytyjska firma BAE Systems odpowiedzialna za produkcję armatohaubic AS90 i czołgów Challenger 2 utraciła możliwości produkcyjne armat do tych maszyn.

Jest to bardzo istotny problem, ponieważ przykładowo gwintowana armata kal. 120 mm stosowana w czołgach Challenger 2 ma mieć wytrzymałość obliczoną na 500 strzałów, a tej nikt poza Brytyjczykami nie produkował. Sprawia to, że wraz ze zużyciem przez Ukraińców darowanego sprzętu Brytyjczycy po opróżnieniu stanu zapasowych armat będą zmuszeni do zdejmowania ich nawet z własnych czołgów będących w służbie.